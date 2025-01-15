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Новое в законодательстве


СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ


13:59 15.01.2025

Внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения врачебных консультаций (консилиумов). Данное решение закреплено постановлением Министерства здравоохранения от 23 декабря 2024 г. № 177.

Инструкция определяет порядок проведения врачебных консультаций (консилиумов) в организациях здравоохранения, других организациях, в том числе организациях, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством.

Врачебная консультация осуществляется путем проведения медицинского осмотра (а при необходимости и других медицинских вмешательств) пациента врачом-специалистом (врачами-специалистами) определенных законодательством органов и организаций, имеющим по сравнению с лечащим врачом более высокий уровень знаний (опыт работы) по оказанию медицинской помощи при заболевании (заболеваниях), выявленных у пациента или иную квалификацию.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено дополнение перечня оснований для проведения врачебного консилиума. К таким основаниям дополнительно отнесено определение нуждаемости в предоставлении пациенту для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, ортопедии и (или) лекарственных средств, за исключением лекарственных средств, которыми граждане обеспечиваются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в соответствии с законодательством о здравоохранении (в случае обращения за досрочным распоряжением средствами семейного капитала на предоставление пациенту медицинских изделий и (или) лекарственных средств).

Врачебный консилиум по указанному основанию проводится с участием специалистов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, специалистов, подчиненных главным управлениям по здравоохранению облисполкомов и Комитету по здравоохранению Мингорисполкома.

Постановление вступает в силу с 15 января 2025 г.
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