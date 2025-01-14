Постановлением Совета Министров от 31 декабря 2024 г. № 1073 приняты меры по реализации указа от 26 августа 2024 г. №335 «Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлено, что операторы сотовой подвижной электросвязи, оказывающие услуги сотовой подвижной электросвязи непосредственно населению, должны направлять ежегодно часть чистой прибыли текущего года, получаемой от реализации услуг сотовой подвижной электросвязи, в размере 20 % от общего объема данной прибыли на реализацию ряда проектов и мероприятий.

В их числе проекты по развитию сетей сотовой связи, включенные в перечень, формируемый с учетом предложений операторов сотовой связи в порядке, определяемом Министерством связи и информатизации, мероприятия или пилотные проекты в сфере цифрового развития для развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц, инвестиционные проекты.

Правовым актом утверждены требования к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству.

Например, к 2030 году требованиями предусмотрены:

охват территории Республики Беларусь сетью сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE – 99 %;

средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту:

в областных центрах и г. Минске – не менее 70 Мбит/с;

в районных центрах, городах и городских поселках – не менее 60 Мбит/с;

на остальной территории Республики Беларусь – не менее 30 Мбит/с.

Постановлением также утверждено Положение о порядке осуществления контроля (надзора) за охватом территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеством.

Кроме того, правовым актом корректируются постановления Совета Министров Республики Беларусь:

от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики»;

от 17 августа 2006 г. № 1055 «Об утверждении Правил оказания услуг электросвязи».

Как сообщили в Минсвязи, изменениями в постановление № 724 предусмотрено дополнение системы государственных социальных стандартов в области связи пунктом, которым устанавливается тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи в течение календарного месяца, а именно: 200 минут голосового трафика во все сети электросвязи на территории Республики Беларусь; 2 Гб трафика передачи данных; 50 СМС-сообщений.

В Правила оказания услуг электросвязи внесены изменения, которыми:

определены способы выражения согласия абонента на оказание (прекращение оказания) информационных услуг справочного и (или) развлекательного характера, направленные на защиту интересов абонентов от случайного (непреднамеренного) подключения таких услуг;

предусмотрен минимальный срок действия тарифного плана на услуги сотовой связи (составляет два года со дня его установления);

изложены в новой редакции параметры (показатели) качества услуг электросвязи, работы сети электросвязи и обслуживания абонентов, направленные на улучшение качества оказания услуг электросвязи.

Профильному ведомству поручено до 1 апреля 2025 г. утвердить методику оценки выполнения требований к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 апреля 2025 г., иные – с 15 января 2025 г.