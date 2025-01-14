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Новое в законодательстве


БЕЛЛЕСБУМПРОМ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ


17:33 14.01.2025

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления предусматривает введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Республику Беларусь ряда товаров сроком на 6 месяцев путем выдачи соответствующей лицензии.

Лицензирование импорта указанных в проекте постановления товаров будет способствовать уменьшению притока импортной продукции в Республику Беларусь, увеличению объемов выпуска и реализации импортозамещающей продукции на внутреннем рынке в связи с вынужденной переориентацией сбыта на фоне введения рядом стран экономических санкций в отношении импорта белорусских товаров.

В настоящее время в республике созданы и наращиваются мощности по производству мелованного картона, гофрированного картона, бумажных мешков, древесноволокнистых и древесностружечных плит. Данные мощности могут в полном объеме покрыть всю потребность внутреннего рынка республики, заместив импортные поставки аналогичных видов продукции.

Применение процедуры лицензирования увеличит торговую независимость страны, простимулирует производство на внутреннем рынке, поможет отечественным производителям повысить эффективность производства, обеспечить увеличение своего присутствия на внутреннем рынке, будет способствовать увеличению доли отечественных товаров вплоть до полного замещения импортных аналогов.

Организатор общественного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром».

С 14 по 24 января 2025 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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