В Гродненской области с 1 февраля снова вводится местный сбор за пересечение границы на автомобиле. Соответствующие решение Гродненского областного Совета депутатов опубликовано на Национальном правовом портале.

Сбор будет введен за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Сбором облагается одно ТС вне зависимости от количества перевозимых в нем пассажиров. Установлена ставка сбора в размере одной базовой величины.

По решению Гродненского областного Совета депутатов от уплаты сбора освобождаются:

представители государственных органов Республики Беларусь в целях исполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов;

граждане, выезжающие за пределы Республики Беларусь для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица при наличии решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения;

лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторнокурортные организации, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, прибывшие в Республику Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

лица, выезжающие из Республики Беларусь с похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

лица, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.