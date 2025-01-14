|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЕЩЕ В ОДНОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ СНОВА ВВЕДУТ МЕСТНЫЙ СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ НА АВТО
15:03 14.01.2025
В Гродненской области с 1 февраля снова вводится местный сбор за пересечение границы на автомобиле. Соответствующие решение Гродненского областного Совета депутатов опубликовано на Национальном правовом портале.
Сбор будет введен за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Сбором облагается одно ТС вне зависимости от количества перевозимых в нем пассажиров. Установлена ставка сбора в размере одной базовой величины.
По решению Гродненского областного Совета депутатов от уплаты сбора освобождаются:
представители государственных органов Республики Беларусь в целях исполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов;
граждане, выезжающие за пределы Республики Беларусь для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица при наличии решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения;
лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторнокурортные организации, при наличии подтверждающих документов;
иностранные граждане, прибывшие в Республику Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;
иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;
лица, выезжающие из Республики Беларусь с похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;
лица, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2025
Курсы в банках
на 14.01.2025
Конвертация в банках
на 14.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте