Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ведомственные постановления: от 30 июня 2016 г. № 54 «О порядке эмиссии, обращения и погашения жилищных облигаций»; от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг»; от 28 апреля 2018 г. № 30 «О порядке осуществления депозитарной деятельности».

Как уточняет Национальный правовой портал, проектом предусмотрено:

расширение перечня ценных бумаг, сделки с которыми на организованном рынке вправе без посредничества профессиональных участников рынка ценных бумаг совершать лица, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. К числу таких ценных бумаг отнесены акции открытых акционерных обществ при их размещении путем проведения открытой продажи;

уточнение перечня документов, представляемых профучастнику для регистрации либо совершения сделок по отчуждению акционерами юридических лиц Республики Беларусь, являющимися лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, акций, а также для осуществления депозитарных переводов таких акций.

В частности, документом вносятся следующие изменения:

совершенствование условий осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам с учетом правоприменительной практики;

уточнение порядка осуществления депозитарных операций в части блокировки акций для торгов в случае изменения вида акционерного общества (с открытого акционерного общества на закрытое акционерное общество);

уточнение порядка отражения в депозитарном учете ценных бумаг собственной эмиссии, приобретенных эмитентом в целях их погашения (досрочного погашения);

уточнение порядка совершения депозитарных операций в случаях отмены дарения, а также депозитарных операций с переданными в залог ценными бумагами.

С 18 по 28 декабря 2024 г. свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.

Как сообщает Минфин, в период проведения обсуждения проекта постановления:

на сайте «Правовой форум Беларуси» – замечаний и (или) предложений не поступало;

в рамках проведения заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов – поступили замечания и предложения от членов указанного совета (представителей ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк, РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»).

Поступившие в ходе обсуждения замечания будут учтены частично.