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Новое в законодательстве


В БРЕСТСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЯХ ВВЕДУТ МЕСТНЫЙ СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ НА АВТО


10:09 14.01.2025

В Брестской и Витебской областях с 1 февраля вводится местный сбор за пересечение границы на автомашинах Соответствующие решения Брестского и Витебского областных Советов депутатов опубликовано на Национальном правовом портале.

Сбор будет введен за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Сбором облагается одно ТС вне зависимости от количества перевозимых в нем пассажиров. Установлена ставка сбора в размере одной базовой величины.

При этом ряд категорий граждан освобождается от уплаты сбора.

По решению Витебского областного Совета депутатов от уплаты сбора освобождаются:

лица, выезжающие после похорон в Республике Беларусь членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);

иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске, при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»;

граждане Республики Беларусь, направляемые за пределы Республики Беларусь для получения медицинской помощи и (или) образцов их биологических материалов для исследования в целях диагностики, при наличии решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения.

По решению Брестского областного Совета депутатов от уплаты сбора освобождаются:

лица, выезжающие после похорон в Республике Беларусь членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);

иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»;

граждане Республики Беларусь, направляемые за пределы Республики Беларусь для получения медицинской помощи и (или) образцов их биологических материалов для исследования в целях диагностики, при наличии решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения.
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