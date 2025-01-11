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Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР О ЕАЭС


09:57 13.01.2025

Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Соответствующий Указ № 9 «О проекте международного договора» он подписал 11 января, сообщает пресс-служба президента.

Документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации Договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики.

Изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.
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