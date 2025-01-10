|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ
11:54 11.01.2025
Советом Министров 30 декабря 2024 г. принято постановление № 1039, которым утверждено Положение о порядке и сроках реагирования на общественно значимую информацию.
Как сообщает Национальный правовой портал, положением определены в том числе основные задачи государственных органов, государственных организаций по реагированию на общественно значимую информацию и их функции.
«Впервые на законодательном уровне для государственных органов вводится обязанность осуществления ежедневного мониторинга общественно значимой информации в порядке, определенном государственным органом», – сообщили в Министерстве информации.
По информации ведомства, документом установлен исчерпывающий перечень мер реагирования на общественно значимую информацию и сроки такого реагирования.
Кроме того, отражены особенности применения мер реагирования государственными органами, государственными организациями в зависимости от вида указанной информации (сведения об острых социально-экономических и общественно-политических проблемах, критические материалы и иные актуальные сведения, представляющие общественный интерес).
Постановление вступило в силу с 5 января 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2025
Курсы в банках
на 11.01.2025
Конвертация в банках
на 11.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте