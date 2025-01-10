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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ


11:54 11.01.2025

Советом Министров 30 декабря 2024 г. принято постановление № 1039, которым утверждено Положение о порядке и сроках реагирования на общественно значимую информацию.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением определены в том числе основные задачи государственных органов, государственных организаций по реагированию на общественно значимую информацию и их функции.

«Впервые на законодательном уровне для государственных органов вводится обязанность осуществления ежедневного мониторинга общественно значимой информации в порядке, определенном государственным органом», – сообщили в Министерстве информации.

По информации ведомства, документом установлен исчерпывающий перечень мер реагирования на общественно значимую информацию и сроки такого реагирования.

Кроме того, отражены особенности применения мер реагирования государственными органами, государственными организациями в зависимости от вида указанной информации (сведения об острых социально-экономических и общественно-политических проблемах, критические материалы и иные актуальные сведения, представляющие общественный интерес).

Постановление вступило в силу с 5 января 2025 г.
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