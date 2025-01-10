Госстандарт утвердил два ключевых документа в области метрологии и обеспечения единства измерений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, утверждены – «Концепция развития государственной метрологической службы до 2030 года» и «Концепция развития эталонной базы Республики Беларусь до 2030 года». Данные документы определяют стратегические направления деятельности в области обеспечения точности измерений для повышения качества продукции и услуг, гармонизации метрологических требований и правил в рамках интеграционных образований, а также с международными подходами.

«Концепция развития государственной метрологической службы до 2030 года» определяет направления модернизации и совершенствования данной службы страны. В ее состав сегодня входит 17 организаций Госстандарта – два института (БелГИМ, БелГИСС) и 15 центров стандартизации, метрологии и сертификации в различных городах республики. Они осуществляют испытания в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, а также работы по метрологической оценке средств измерений в сфере законодательной метрологии, обеспечивая защиту интересов государства и потребителей от последствий неточных измерений.

Основная цель концепции – совершенствование качества измерений, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности, эффективности и конкурентоспособности предприятий, содействовать внедрению новых технологий и развитию национальной инфраструктуры качества, созданию условий для устойчивого социально-экономического роста. Ведь результаты измерений применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Для реализации данной концепции будет разработан соответствующий план мероприятий.

Современная национальная эталонная база служит основой Системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь и является национальным достоянием. «Концепция развития эталонной базы Республики Беларусь до 2030 года» предусматривает комплексную модернизацию существующих и создание новых эталонов. При этом особое внимание уделено работам для перспективных областей измерений, включая нанотехнологии и квантовые измерения, а также для обеспечения цифровой трансформации промышленности.

С целью выполнения концепции будет подготовлен соответствующий план мероприятий. Кроме этого, она послужит основой для разработки подпрограммы «Эталоны Беларуси» Государственной научно-технической программы «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование» на 2026 – 2030 годы.

«Концепция развития государственной метрологической службы до 2030 года» и «Концепция развития эталонной базы Республики Беларусь до 2030 года» разработаны с учетом текущих вызовов и потребностей белорусской экономики, а также с ориентацией на международные стандарты и тенденции в области метрологии.

Их реализация позволит обеспечить устойчивое развитие экономики, повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, а также укрепить позиции Республики Беларусь в интеграционных образованиях и на международной арене в вопросах метрологической деятельности.