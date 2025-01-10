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Новое в законодательстве


УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА «СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ»


09:52 11.01.2025

Александр Лукашенко подписал указ №6, направленный на совершенствование условий строительства экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег», сообщает пресс-служба президента.

Документом установлены особенности проектирования и строительства объектов комплекса в части технических норм, уточнен порядок и сроки передачи в государственную собственность построенных объектов (включая парки, скверы и иные объекты благоустройства), порядок участия инвестора в финансировании и строительстве объектов инфраструктуры.

Также определяется объем комплектации возведенных заказчиком социальных объектов при передаче их в государственную собственность (например, детские сады и школы комплектуются оборудованием, мебелью, техникой "под ключ").

Эти изменения позволят ускорить реализацию названного масштабного проекта, повысить комфортность возводимого в его рамках жилья с внедрением передового опыта в сфере создания объектов недвижимости.
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