ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИИ И МИКРОЗАЙМЕ ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ


13:47 10.01.2025

Законопроект «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» депутаты приняли во втором чтении в ходе заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

В законопроекте унифицированы существующие подходы к порядку предоставления микрозаймов с подходами к предоставлению потребительских кредитов.

Основными новациями законопроекта являются обязанности банков (микрофинансовых организаций):

информировать заявителя до заключения договора потребительского кредита, потребительского микрозайма о превышении размера установленных показателей долговой нагрузки (обеспеченности кредита) для принятия заявителем взвешенного решения;

предоставлять гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочку платежа по договору на срок не менее трех месяцев;

определять возможности осуществления от их имени другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных действий (информирование об условиях кредитования, оформление документов, подписание договора). При этом устанавливается запрет на взимание этими лицами вознаграждения с граждан, воспользовавшихся их услугами.

Принятие норм, установленных законопроектом, будет способствовать развитию потребительского кредитования, микрофинансирования, расширению их доступности, оказанию более качественных услуг банками и микрофинансовыми организациями, а также сократит количество обращений граждан, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг организациями — партнерами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2025
валюта курс
EUR 3.5848
USD 3.4796
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5953 -0.016
USD 3.4796 -0.0023
RUB 3.4122 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6150 3.6290
USD 3.4550 3.4650
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0515
EUR/RUB 106.1000 106.5000
USD/RUB 101.5000 101.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте