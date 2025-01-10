Законопроект «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» депутаты приняли во втором чтении в ходе заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

В законопроекте унифицированы существующие подходы к порядку предоставления микрозаймов с подходами к предоставлению потребительских кредитов.

Основными новациями законопроекта являются обязанности банков (микрофинансовых организаций):

информировать заявителя до заключения договора потребительского кредита, потребительского микрозайма о превышении размера установленных показателей долговой нагрузки (обеспеченности кредита) для принятия заявителем взвешенного решения;

предоставлять гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочку платежа по договору на срок не менее трех месяцев;

определять возможности осуществления от их имени другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных действий (информирование об условиях кредитования, оформление документов, подписание договора). При этом устанавливается запрет на взимание этими лицами вознаграждения с граждан, воспользовавшихся их услугами.

Принятие норм, установленных законопроектом, будет способствовать развитию потребительского кредитования, микрофинансирования, расширению их доступности, оказанию более качественных услуг банками и микрофинансовыми организациями, а также сократит количество обращений граждан, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг организациями — партнерами.