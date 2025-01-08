№ 5 корректируется постановление от 29 июля 2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено продление стартовавшего 1 сентября 2019 г. пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий в Беларуси до 30 июня 2025 г.

Справка PRAVO.BY

Участие в проекте добровольное. В период его реализации юрлица и ИП осуществляют маркировку кодами идентификации путем нанесения:

знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку)

кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий элементы (средства) защиты от подделки

Реализация проекта обеспечивается Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством связи и информатизации, Государственным таможенным комитетом

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.