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Новое в законодательстве
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОДЛЕН ДО 30 ИЮНЯ 2025 Г.
11:28 09.01.2025
№ 5 корректируется постановление от 29 июля 2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено продление стартовавшего 1 сентября 2019 г. пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий в Беларуси до 30 июня 2025 г.
Справка PRAVO.BY
Участие в проекте добровольное. В период его реализации юрлица и ИП осуществляют маркировку кодами идентификации путем нанесения:
знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку)
кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий элементы (средства) защиты от подделки
Реализация проекта обеспечивается Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством связи и информатизации, Государственным таможенным комитетом
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
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