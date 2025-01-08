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Новое в законодательстве


НАЦБАНК ОПТИМИЗИРОВАЛ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОЧТОВЫМИ ОПЕРАТОРАМИ


10:33 09.01.2025

Национальным банком внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи на территории Республики Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального банка от 29 сентября 2011 г. № 406. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 17 декабря 2024 г. № 393, которое вступает в силу 10 января 2025 г.

Как сообщает регулятор, в частности, уточнен порядок выдачи национальным оператором почтовой связи (республиканским унитарным предприятием почтовой связи ”Белпочта“) наличных денежных средств держателям банковских платежных карточек через используемую им специальную компьютерную систему в рамках заключенных с банками договоров, в том числе на дому в сельской местности.

В новой редакции изложен термин ”обслуживающий банк“. Помимо банков в него также включены небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут осуществлять расчетное и (или) банковское кассовое обслуживание организаций почтовой связи.

Кроме того, в Инструкцию введен термин «закрытая почтовая вещь», внесены изменения, учитывающие произведенную автоматизацию процесса формирования сводного денежного отчета и валютного отчета. В целом Инструкция актуализирована с учетом действующего законодательства и практики ее применения.
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