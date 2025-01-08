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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЕЗДОМ ТКТС


13:55 08.01.2025

Правительство утвердило концепцию развития системы контроля за проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (ТКТС). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2024 года №1053, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, концепция представляет собой системное изложение подходов к цели, задачам и направлениям развития системы контроля за проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, обеспечивающих эффективное решение вопросов развития рынка автомобильных перевозок, сохранности автомобильных дорог и, как следствие, решение социально-экономических задач.

Основной целью концепции является создание эффективной системы контроля за проездом ТКТС, направленной на предотвращение и снижение количества нарушений в данной сфере. Для этого необходимо решение ряда приоритетных задач. В их числе совершенствование нормативных правовых актов, автоматизация процесса выявления и фиксации нарушений, а также сбора штрафов и денежных средств для компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования. В планах и дооснащение автомобильных дорог техническими средствами, направленными на автоматическое выявление нарушений и автоматический сбор информации о транспортных потоках и средствах. А также совершенствование информационного взаимодействия между государственными органами и организациями, участвующими в контроле за проездом ТКТС, и информационного обеспечения весогабаритного контроля.

Для достижения цели и задач концепции предлагается осуществить цифровую трансформацию контроля за проездом ТКТС. В планах создание единой системы дистанционного транспортного контроля и учета нарушений на транспорте (ЕСДТК).

Основными функциями ЕСДТК будут автоматическое выявление и фиксация превышения весогабаритных параметров, а также иных нарушений в области транспортной и дорожной деятельности (нарушение установленного маршрута движения ТКТС, отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, иные нарушения) путем сопоставления и анализа данных из различных информационных систем и ресурсов. Предполагается, что источниками данных станут как существующие системы, так и планируемые к созданию.

Ожидается, что реализация концепции позволит повысить эффективность контроля за проездом ТКТС на автомобильных дорогах общего пользования, безопасность дорожного движения и качество транспортных услуг, снизить отрицательное влияние ТКТС на состояние автомобильных дорог и обеспечить экономию средств на их восстановление.

Министерству транспорта и коммуникаций поручено в двухмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации концепции на 2025 год и обеспечить координацию работы.
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