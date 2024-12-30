Правительство урегулировало порядок государственных закупок медицинских изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и лечебного питания. Постановление Совета Министров от 27 декабря 2024 года № 1034 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечает Telegram-канал Минздрава, документ подготовлен в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и устанавливает особенности проведения государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания.

Ранее: аналогичные особенности проведения госзакупок мед товаров действовали с 15.12.2022 года по настоящее время в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2022 г. № 869 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания», срок действия которого ограничен нормами Договора о Евразийском экономическом союзе.

Постановлением №1034 предусмотрено:

определение организатором закупок медицинских товаров УП «Белмедтехника», РУП «Белфармация», предприятий системы «Фармация», и РЦП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»;

предоставление заказчикам права приобретать медицинские товары у данных организаторов без проведения процедур государственных закупок;

возможность проведения закупки из одного источника услуг по ремонту, запасных частей и (или) расходных материалов для осуществления ремонта медицинского оборудования, включенного в предусмотренный постановлением перечень, а также технических средств социальной реабилитации, произведенных РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», услуг по их ремонту;

предоставление государственным организациям здравоохранения права осуществлять государственные закупки услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств, закупаемых за счет средств республиканского бюджета, выделяемых Министерству здравоохранения, местного бюджета, с применением процедуры закупки из одного источника у РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» и предприятий с учетом их территориальной принадлежности;

определение порядка составления расчета единого размера вознаграждения для организаторов при закупке медицинских товаров в случае заключения договоров комиссии (поручения) с заказчиками.