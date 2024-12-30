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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ БУДУТ ВОЗМЕЩАТЬ ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПЕЛЛЕТАХ
15:39 31.12.2024
Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №475 «О возмещении расходов на приобретение котельного оборудования, работающего на древесных топливных гранулах (пеллетах)». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ принят в целях увеличения использования пеллет населением и предусматривает возмещение 40% расходов граждан (но не более 120 базовых величин) на приобретение соответствующего котельного оборудования, произведенного предприятиями Беларуси и организациями государств - членов Евразийского экономического союза.
Возмещение расходов будет производиться за счет средств местных бюджетов однократно на приобретение котельного оборудования для теплоснабжения одного жилого дома, не обеспеченного централизованным газоснабжением и (или) теплоснабжением.
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