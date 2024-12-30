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Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА 2025 ГОД
13:16 31.12.2024
Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 477, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.
В 2025 году планируется подготовить как принципиально новые законодательные акты (Кодекс о здравоохранении, Экологический кодекс, Закон "Об аквакультуре"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов.
Кроме того, запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время в соответствии с поручением Главы государства, в целях исключения избыточного технического регулирования, перегруженности законодательства нормативными правовыми предписаниями и сокращения правового массива в целом.
Согласно плану предусматривается также подготовка указа, направленного на совершенствование норм Указа от 28 ноября 2005 года № 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения".
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