Совет Министров Республики Беларусь 26 декабря принял постановление № 1011 «О перераспределении субвенций».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу, между регионами перераспределяются субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска для финансирования расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам.

Предусмотрено увеличение объемов выделяемых средств по Гродненской области на 3 млн рублей, по Минской области – более, чем на 13,3 млн рублей, по г. Минску – на 7,25 млн рублей за счет соответствующего уменьшения субвенций по Брестской области более, чем на 23,5 млн рублей.

Документ вступает в силу со дня его принятия.