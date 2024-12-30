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Новое в законодательстве


БЕЛАРУСЬ ПРОДЛИЛА НА ГОД ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН


10:19 31.12.2024

Правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран по маркировке акцизами Республики Беларусь ввозимой алкогольной продукции. Соответствующее решение о продлении действия постановлений Совмина от 6 декабря 2021 г. № 700 и от 22 апреля 2022 г. № 246 подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает Telegram-канал Правительства.

В перечень, установленный постановлением от 6 декабря 2021 г. № 700, включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.

Постановлением также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран.

Постановлением от 22 апреля 2022 г. № 246 установлен запрет на маркировку импортируемых в нашу страну алкогольных напитков на территории недружественных стран.
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