Постановлением Совета Министров от 26 декабря 2024 г. № 1012 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. № 985» продлено на 2025 год действие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. № 985 «О временном регулировании цен». Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Как сообщает Минсельхозпрод, Правительством введено регулирование цен на приобретаемые АПК транспортные средства, машины и оборудование, запасные части, узлы, агрегаты для них; средства защиты растений; кормовые добавки; ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных; семена сельскохозяйственных растений; шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый.

Регулирование цен осуществляется путем установления предельных максимальных надбавок импортеров, предельных максимальных оптовых надбавок и предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей.

Постановление вступает в силу с 30 декабря 2024 г.