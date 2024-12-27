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СОВМИН ПРОДЛИЛ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДО КОНЦА 2025 ГОДА
11:23 30.12.2024
Постановлением Совета Министров от 26 декабря 2024 г. № 1012 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. № 985» продлено на 2025 год действие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. № 985 «О временном регулировании цен». Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Как сообщает Минсельхозпрод, Правительством введено регулирование цен на приобретаемые АПК транспортные средства, машины и оборудование, запасные части, узлы, агрегаты для них; средства защиты растений; кормовые добавки; ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных; семена сельскохозяйственных растений; шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый.
Регулирование цен осуществляется путем установления предельных максимальных надбавок импортеров, предельных максимальных оптовых надбавок и предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей.
Постановление вступает в силу с 30 декабря 2024 г.
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