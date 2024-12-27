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Новое в законодательстве


МИНОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ В 2025 ГОДУ


11:23 27.12.2024

Постановлением Министерства образования от 16 декабря 2024 г. № 195 установлен график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, ЦТ по соответствующим предметам пройдет в этом году с 26 мая по 5 июня:

белорусский и русский языки – 29 мая;

история Беларуси, обществоведение, химия, физика, – 26 мая, 5 июня;

математика, биология, всемирная история (новейшее время), география, история Беларуси в контексте всемирной истории, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 26 мая, 2 июня.

Также назначены резервные дни для проведения ЦТ:

19 июня можно будет пройти тест по всем предметам

23 июня – вторая дата для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 21 июня – по остальным предметам, входящим в список учебных предметов для проведения ЦТ.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни – 11.00.

Время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в субботние дни (12 и 19 апреля) – с 9.00 до 18.00);

Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 9 по 12 июня.

Сертификаты ЦТ будут выдаваться с 1 июля.

Документом также установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для прохождения ЦТ. В него вошло 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и столице.

Кроме того, правовым актом утверждена Инструкция об определении требований к организации пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования, аудиторий (помещений) для проведения централизованного тестирования.

Согласно постановлению № 195:

база данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования»;

абитуриенты распределяются по аудиториям в пунктах проведения централизованного тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных методом случайного выбора.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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