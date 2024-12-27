Постановлением Совета Министров от 20 декабря 2024 г. № 991 утверждена Концепция развития системы платных автомобильных дорог.

Как сообщает Национальный правовой портал, Концепция разработана в соответствии с основными положениями Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года для ее конкретизации и детализации в части создания высокоскоростных автомобильных дорог первой технической категории, развития интеллектуальных транспортных систем, а также реализации приоритетных целей, задач комплексного развития экономики в период до 2030 года.

В качестве целевых ориентиров развития системы платных автомобильных дорог в нашей стране определены:

увеличение поступлений в республиканский дорожный фонд от платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам;

повышение качества автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения;

рост эффективности использования возможностей взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам;

снижение количества дефектов дорожного покрытия, улучшение эксплуатационного состояния международных транспортных коридоров;

улучшение эксплуатационного состояния платных автомобильных дорог посредством выравнивания допустимой нагрузки на ось транспортных средств, в первую очередь на маршрутах экспортно-импортных транзитных перевозок;

обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик платных автомобильных дорог требованиям технических нормативных правовых актов, а также создание условий, позволяющих организовать безопасное дорожное движение и обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств при условии соблюдения водителями предусмотренного скоростного режима;

рассмотрение платных автомобильных дорог в качестве составной части экономики республики, связанной с развитием дорожной деятельности, обеспечением сохранности автомобильных дорог, улучшением их технического уровня и эксплуатационного состояния.

Справка PRAVO.BY

В Республике Беларусь с 2013 года функционирует система электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения на дорогах или их отдельных участках, в том числе на участках проезда по мостам и иным сооружениям, с повышенным скоростным и безопасным режимом движения транспортных средств, высоким уровнем сервисного обслуживания («ЕТС-Система»)

Концепция направлена на определение перспективных направлений развития системы платных автомобильных дорог в Беларуси, которые:

обеспечивают ее привлекательность для субъектов экономической деятельности;

способствуют устойчивому экономическому развитию страны и удовлетворению потребностей пользователей автомобильных дорог.

В рамках Концепции планируется решить задачи по:

установлению перспективных направлений развития системы платных автомобильных дорог путем создания благоприятных условий для увеличения их протяженности;

определению нормативно-правовых, организационных и экономических требований, способствующих качественному приросту эффективности использования возможностей взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам;

улучшению эксплуатационного состояния платных автомобильных дорог, а также уровня обеспечения безопасности дорожного движения на них;

совершенствованию работы по профилактике нарушений порядка пользования платными автомобильными дорогами и повышению правового сознания пользователей платных автомобильных дорог;

формированию мероприятий по реализации Концепции.

В ходе реализации Концепции предусмотрена организация проработки вопросов совершенствования нормативных правовых актов с включением в соответствующие планы их разработки.

Реализация Концепции будет осуществляться посредством выполнения соответствующих ежегодных планов мероприятий. План мероприятий на 2025 год должен быть утвержден Министерством транспорта и коммуникаций в месячный срок.

Республиканским органам госуправления и иным организациям, подчиненным Правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям поручено обеспечить реализацию Концепции, а также учитывать ее положения при подготовке проектов актов законодательства, регулирующих вопросы, определенные в документе.

Постановление вступило в силу 26 декабря 2024 г.