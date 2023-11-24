|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЮТСЯ
18:00 24.11.2023
Лукашенко подписал 24 ноября указ № 373, которым вносятся изменения в указ от 9 декабря 2014 года № 572 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей", сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом изменены условия управления средствами семейного капитала, предусмотренные указом № 572. Это решение связано с тем, что ранее для многодетных семьей были существенно расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала.
Указом № 373 упрощается порядок и сокращается срок перечисления в республиканский бюджет доходов от управления средствами семейного капитала.
При этом условия предоставления и использования многодетными семьями семейного капитала не изменяются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2023
Курсы в банках
на 24.11.2023
Конвертация в банках
на 24.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте