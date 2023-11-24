Лукашенко подписал 24 ноября указ № 373, которым вносятся изменения в указ от 9 декабря 2014 года № 572 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом изменены условия управления средствами семейного капитала, предусмотренные указом № 572. Это решение связано с тем, что ранее для многодетных семьей были существенно расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала.

Указом № 373 упрощается порядок и сокращается срок перечисления в республиканский бюджет доходов от управления средствами семейного капитала.

При этом условия предоставления и использования многодетными семьями семейного капитала не изменяются.