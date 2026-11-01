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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 6 НОЯБРЯ 2026 ГОДА


15:35 05.11.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 6 ноября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9915 белорусского рубля, 1 евро – 3.3599 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6535 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4830 белорусского рубля.
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USD 2.9915
RUB 3.6535
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на 05.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3581 +0.0078
USD 2.9915 +0.0109
RUB 3.6535 +0.002
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Курсы в банках
на 05.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3560
USD 2.9860 2.9900
RUB 3.4689 3.6290
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Конвертация в банках
на 05.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1225 1.1240
EUR/RUB 92.4500 96.3389
USD/RUB 82.8500 85.7081
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