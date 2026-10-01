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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 29 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА


14:59 28.10.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 29 октября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9458 белорусского рубля, 1 евро – 3.2771 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6622 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4231 белорусского рубля.
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USD 2.9458
RUB 3.6622
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на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
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Курсы в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2840 3.2820
USD 2.9460 2.9477
RUB 3.4790 3.5999
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Конвертация в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1142 1.1136
EUR/RUB 90.2000 94.1375
USD/RUB 80.8500 84.4580
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