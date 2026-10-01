ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В БЕЛАРУСИ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ


14:29 28.10.2026

Министерство финансов Беларуси подвело итоги работы сектора за 9 месяцев 2026 года, отметив существенное укрепление всех ключевых индикаторов.

Позитивная динамика во многом обусловлена резким повышением торговой активности. С января по сентябрь совокупный оборот рынка ценных бумаг достиг 13,87 млрд рублей, что на 27,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Абсолютное большинство сделок по-прежнему формирует долговой сегмент: на долю облигаций пришлось 96,8% (13,43 млрд рублей), в то время как оборот по другим видам ценных бумаг составил 438,9 млн рублей.

Параллельно с ростом торговых объемов увеличилась и общая емкость рынка. Объем находящихся в обращении облигаций увеличился на 10,6%, зафиксировавшись на отметке 34,74 млрд рублей. При этом на внутреннем долговом рынке усиливается тренд на дедолларизацию: доля ценных бумаг в национальной валюте выросла за год на 5,8 процентных пункта и составила 89% от общего объема.

Наиболее агрессивный рост продемонстрировал сектор краткосрочного привлечения ликвидности. Объем эмиссии депозитарных облигаций взлетел в 3,3 раза — до 2,27 млрд рублей. Столь масштабное вливание капитала сопровождалось качественным расширением состава участников: число эмитентов в данном сегменте удвоилось, увеличившись с 38 до 76 компаний.

Наряду с притоком новых заемщиков на рынке укрепилась готовность к долгосрочному инвестированию. В структуре обращения сейчас доминируют ценные бумаги со сроком погашения 5 лет и более — они занимают 76,5% портфеля. Примечательно, что внутри этой категории опережающий рост (сразу на 19,8%) показал наиболее длинный сегмент — облигации со сроком обращения свыше 10 лет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
валюта курс
EUR 3.2771
USD 2.9458
RUB 3.6622
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2840 3.2820
USD 2.9460 2.9477
RUB 3.4790 3.5999
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1142 1.1136
EUR/RUB 90.2000 94.1375
USD/RUB 80.8500 84.4580
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте