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Финансовые рынки РБ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В БЕЛАРУСИ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ
14:29 28.10.2026
Министерство финансов Беларуси подвело итоги работы сектора за 9 месяцев 2026 года, отметив существенное укрепление всех ключевых индикаторов.
Позитивная динамика во многом обусловлена резким повышением торговой активности. С января по сентябрь совокупный оборот рынка ценных бумаг достиг 13,87 млрд рублей, что на 27,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Абсолютное большинство сделок по-прежнему формирует долговой сегмент: на долю облигаций пришлось 96,8% (13,43 млрд рублей), в то время как оборот по другим видам ценных бумаг составил 438,9 млн рублей.
Параллельно с ростом торговых объемов увеличилась и общая емкость рынка. Объем находящихся в обращении облигаций увеличился на 10,6%, зафиксировавшись на отметке 34,74 млрд рублей. При этом на внутреннем долговом рынке усиливается тренд на дедолларизацию: доля ценных бумаг в национальной валюте выросла за год на 5,8 процентных пункта и составила 89% от общего объема.
Наиболее агрессивный рост продемонстрировал сектор краткосрочного привлечения ликвидности. Объем эмиссии депозитарных облигаций взлетел в 3,3 раза — до 2,27 млрд рублей. Столь масштабное вливание капитала сопровождалось качественным расширением состава участников: число эмитентов в данном сегменте удвоилось, увеличившись с 38 до 76 компаний.
Наряду с притоком новых заемщиков на рынке укрепилась готовность к долгосрочному инвестированию. В структуре обращения сейчас доминируют ценные бумаги со сроком погашения 5 лет и более — они занимают 76,5% портфеля. Примечательно, что внутри этой категории опережающий рост (сразу на 19,8%) показал наиболее длинный сегмент — облигации со сроком обращения свыше 10 лет.
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