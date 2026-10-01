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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 28 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА


15:38 27.10.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 28 октября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9456 белорусского рубля, 1 евро – 3.2811 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6597 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4178 белорусского рубля.
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USD 2.9456
RUB 3.6597
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на 27.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2847 -0.0142
USD 2.9456 +0.0026
RUB 3.6597 +0.0009
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Курсы в банках
на 27.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3040
USD 2.9430 2.9520
RUB 3.4767 3.6450
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Конвертация в банках
на 27.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 90.5500 94.5900
USD/RUB 80.5500 84.4580
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