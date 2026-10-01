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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 26 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА


14:30 23.10.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 26 октября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9460 белорусского рубля, 1 евро – 3.2995 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6597 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4188 белорусского рубля.
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на 23.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2997 -0.0213
USD 2.9460 -0.0083
RUB 3.6597 +0.0137
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Курсы в банках
на 23.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3030 3.3110
USD 2.9460 2.9500
RUB 3.4637 3.6370
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Конвертация в банках
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валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1225
EUR/RUB 91.2500 95.6389
USD/RUB 81.5500 85.0774
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