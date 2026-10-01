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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 21 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА


15:05 20.10.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 21 октября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9883 белорусского рубля, 1 евро – 3.3514 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6137 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4784 белорусского рубля.
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USD 2.9883 -0.0067
RUB 3.6137 +0.001
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Курсы в банках
на 20.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3510 3.3540
USD 2.9900 2.9930
RUB 3.4320 3.6000
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Конвертация в банках
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EUR/USD 1.1200 1.1230
EUR/RUB 94.0000 97.5300
USD/RUB 83.0000 87.0471
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