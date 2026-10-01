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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 15 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА


15:18 14.10.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 15 октября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0113 белорусского рубля, 1 евро – 3.3706 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6010 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5131 белорусского рубля.
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USD 3.0113
RUB 3.6010
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валюта курс +/-
EUR 3.3780 +0.0089
USD 3.0113 +0.0015
RUB 3.6010 +0.0004
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Курсы в банках
на 14.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3650
USD 3.0020 3.0050
RUB 3.4205 3.5790
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Конвертация в банках
на 14.10.2026
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EUR/USD 1.1200 1.1230
EUR/RUB 94.0500 98.1353
USD/RUB 84.0500 87.7700
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