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Финансовые рынки РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ


11:58 14.10.2026

Министерство финансов Беларуси продолжает реализацию государственных облигаций на предъявителя для населения. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.

Данный финансовый инструмент выпускается в классической документарной форме, что позволяет гражданам надежно инвестировать сбережения без необходимости выхода на биржу.

Главной особенностью этих ценных бумаг является их бумажный формат, обеспечивающий максимальную простоту владения. Инвестору не нужно открывать специальный счет «депо» или привлекать брокера — облигации выдаются прямо на руки, а право собственности на них переходит путем обычного вручения бумаги, что позволяет легко передать или подарить их близким. При этом государство полностью гарантирует все выплаты, а полученный доход традиционно освобождается от подоходного налога.

На рынке представлены два актуальных выпуска: АМ11 с номиналом 1 000 долларов США и АН12 с номиналом 5 000 долларов США. Оба варианта предлагают одинаковые и фиксированные условия доходности.

Ставка по купону составляет 2,7% годовых, а выплаты процентного дохода пройдут в две даты — 10 сентября 2027 года и 10 сентября 2028 года. В этот же день, 10 сентября 2028 года, начнется и официальное погашение самих ценных бумаг.

Для удобства граждан покупка документарных облигаций организована максимально доступно. Приобрести данные выпуски можно в отделениях крупнейших банков страны — ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».
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