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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 12 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА


15:11 09.10.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 12 октября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0392 белорусского рубля, 1 евро – 3.4097 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5899 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5531 белорусского рубля.
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с 12.10.2026
валюта курс
EUR 3.4097
USD 3.0392
RUB 3.5899
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4081 -0.017
USD 3.0392 -0.0245
RUB 3.5899 +0.0006
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Курсы в банках
на 09.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.4020
USD 3.0150 3.0240
RUB 3.4104 3.5700
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Конвертация в банках
на 09.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1235
EUR/RUB 95.3500 99.6825
USD/RUB 85.0500 88.8926
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