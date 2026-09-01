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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 29 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА


14:37 28.09.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 29 сентября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0257 белорусского рубля, 1 евро – 3.4418 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5891 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5140 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2026
валюта курс
EUR 3.4418
USD 3.0257
RUB 3.5891
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4404 -0.0006
USD 3.0257 -0.0019
RUB 3.5891 -0.0023
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Курсы в банках
на 28.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4400
USD 3.0150 3.0200
RUB 3.4120 3.5500
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Конвертация в банках
на 28.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1440
EUR/RUB 96.4000 100.5900
USD/RUB 84.6000 88.5000
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