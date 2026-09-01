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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 24 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА


16:01 23.09.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 24 сентября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0205 белорусского рубля, 1 евро – 3.4461 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5954 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5128 белорусского рубля.
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валюта курс
EUR 3.4461
USD 3.0205
RUB 3.5954
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Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4416 -0.0077
USD 3.0205 +0.0054
RUB 3.5954 -0.0032
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Курсы в банках
на 23.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4550
USD 3.0160 3.0200
RUB 3.4190 3.5500
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Конвертация в банках
на 23.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1420 1.1460
EUR/RUB 96.9000 100.6000
USD/RUB 84.9000 87.9500
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