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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 22 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА


15:35 21.09.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 22 сентября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0222 белорусского рубля, 1 евро – 3.4694 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5935 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5192 белорусского рубля.
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USD 3.0222
RUB 3.5935
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на 21.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4599 -0.0077
USD 3.0222 -0.0012
RUB 3.5935 -0.0022
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Курсы в банках
на 21.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4640
USD 3.0160 3.0240
RUB 3.4160 3.5700
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Конвертация в банках
на 21.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1460 1.1485
EUR/RUB 97.6000 101.2600
USD/RUB 85.3000 88.2900
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