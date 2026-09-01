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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 16 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА


17:01 15.09.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 16 сентября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0286 белорусского рубля, 1 евро – 3.4946 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5999 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5162 белорусского рубля.
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валюта курс
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USD 3.0286
RUB 3.5999
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Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4905 -0.0004
USD 3.0286 +0.0026
RUB 3.5999 -0.0096
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Курсы в банках
на 15.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4820 3.4900
USD 3.0220 3.0270
RUB 3.4440 3.5800
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Конвертация в банках
на 15.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1535
EUR/RUB 98.1000 101.2000
USD/RUB 84.8000 87.6000
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