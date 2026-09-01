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Финансовые рынки РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ НАЧИНАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ 11-ГО И 12-ГО ВЫПУСКОВ ДОЛЛАРОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПОД 2,7% ГОДОВЫХ


16:51 10.09.2026

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе профильного ведомства, с сегодняшнего дня гражданам стали доступны 11-й и 12-й выпуски государственных ценных бумаг, номинированных в долларах США. Принять участие в размещении и приобрести облигации могут как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Инвесторам предлагаются выгодные условия размещения капитала со ставкой дохода 2,7% годовых. Сами выпуски различаются номинальной стоимостью: для 11-го выпуска номинал одной облигации составляет 1 000 долларов США, а для 12-го — 5 000 долларов США.

Период размещения продлится до 10 сентября 2027 года. При этом инвесторам важно учитывать, что условия выпусков имеют фиксированный характер, поэтому досрочный выкуп облигаций правилами не предусмотрен.

Срок обращения государственных бумаг составляет два года, а их гарантированное погашение начнется с 10 сентября 2028 года. Продажа облигаций уже запущена, и для их покупки граждане могут обратиться в отделения уполномоченных банков — ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».
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