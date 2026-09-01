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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 4 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА


14:52 03.09.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 4 сентября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0792 белорусского рубля, 1 евро – 3.5738 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5554 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.6064 белорусского рубля.
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USD 3.0792 +0.0105
RUB 3.5554 +0.0008
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валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5700
USD 3.0780 3.0830
RUB 3.5100 3.5350
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EUR/RUB 101.2000 101.2900
USD/RUB 87.4000 87.6900
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