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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 2 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА


14:41 01.09.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 2 сентября 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0629 белорусского рубля, 1 евро – 3.5512 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5525 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5773 белорусского рубля.
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валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5380 3.5290
USD 3.0350 3.0440
RUB 3.5000 3.5200
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EUR/RUB 100.0000 100.9000
USD/RUB 87.1000 87.3000
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