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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 31 АВГУСТА 2026 ГОДА


15:35 28.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 31 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0396 белорусского рубля, 1 евро – 3.5383 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5623 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5321 белорусского рубля.
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валюта курс +/-
EUR 3.5305 +0.0026
USD 3.0396 +0.0055
RUB 3.5623 +0.0006
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Курсы в банках
на 28.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5290
USD 3.0320 3.0370
RUB 3.4600 3.4900
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Конвертация в банках
на 28.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1630
EUR/RUB 100.6000 100.9000
USD/RUB 86.6000 86.8000
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