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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 28 АВГУСТА 2026 ГОДА


16:09 27.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 28 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0341 белорусского рубля, 1 евро – 3.5319 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5617 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5360 белорусского рубля.
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валюта курс
EUR 3.5319
USD 3.0341
RUB 3.5617
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5279 +0.0225
USD 3.0341 +0.0295
RUB 3.5617 -0.0215
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Курсы в банках
на 27.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5300
USD 3.0270 3.0340
RUB 3.4850 3.5300
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Конвертация в банках
на 27.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1650
EUR/RUB 100.4000 100.7000
USD/RUB 86.4000 86.7000
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