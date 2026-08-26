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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 27 АВГУСТА 2026 ГОДА


14:37 26.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 27 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0046 белорусского рубля, 1 евро – 3.5051 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5832 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4864 белорусского рубля.
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EUR/USD 1.1600 1.1660
EUR/RUB 98.5000 98.9900
USD/RUB 84.5000 85.0500
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