ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 26 АВГУСТА 2026 ГОДА


15:13 25.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 26 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0155 белорусского рубля, 1 евро – 3.5185 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5796 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.5014 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2026
валюта курс
EUR 3.5185
USD 3.0155
RUB 3.5796
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5104 +0.0293
USD 3.0155 +0.0335
RUB 3.5796 -0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5050 3.5050
USD 3.0150 3.0200
RUB 3.5310 3.5490
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1660
EUR/RUB 99.0000 99.3000
USD/RUB 85.0000 85.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line