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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 24 АВГУСТА 2026 ГОДА


14:42 21.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 24 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9756 белорусского рубля, 1 евро – 3.4815 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5996 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4400 белорусского рубля.
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USD 2.9680 2.9720
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USD/RUB 83.5000 83.7900
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