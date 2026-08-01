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Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 14 АВГУСТА 2026 ГОДА
15:00 13.08.2026
Национальный банк Республики Беларусь установил c 14 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9770 белорусского рубля, 1 евро – 3.4337 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5869 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4492 белорусского рубля.
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