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Финансовые рынки РБ


МИНФИН 14 АВГУСТА РАЗМЕСТИТ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ 378-ГО ВЫПУСКА


11:17 13.08.2026

Министерство финансов Беларуси объявило о проведении 14 августа 2026 года аукциона по размещению государственных именных облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Размещение ценных бумаг состоится способом открытой продажи на аукционе процентных ставок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, выставленным на торги облигациям присвоен идентификационный номер MF-LB-USD-0378. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет $1 тыс. долларов США, а датой погашения выпуска определено 13 августа 2032 года. По долговым обязательствам предусмотрена выплата постоянного процентного дохода, итоговая ставка которого будет установлена непосредственно по результатам биржевых торгов.

Выплата купонного дохода будет осуществляться дважды в год в течение всего шестилетнего срока обращения бумаг. Первые выплаты держателям запланированы на 12 февраля 2027 года, далее расчеты с инвесторами будут производиться каждые полгода вплоть до даты погашения 13 августа 2032 года.

Что касается регламента предстоящих торгов, сбор заявок от потенциальных покупателей будет проходить с 10:20 до 12:00. Удовлетворение поданных заявок состоится в послеобеденное время — с 14:00 до 15:00. Исполнение обязательств по заключенным на аукционе сделкам запланировано на 15:00 17 августа 2026 года.
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