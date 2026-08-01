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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 6 АВГУСТА 2026 ГОДА


15:05 05.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 6 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9264 белорусского рубля, 1 евро – 3.3767 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6441 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.3590 белорусского рубля.
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USD 2.9264 +0.0027
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EUR 3.3650 3.3670
USD 2.9140 2.9250
RUB 3.5200 3.5350
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USD/RUB 82.4000 82.9800
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