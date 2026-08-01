ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 5 АВГУСТА 2026 ГОДА


15:25 04.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 5 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9237 белорусского рубля, 1 евро – 3.3641 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6443 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.3549 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2026
валюта курс
EUR 3.3641
USD 2.9237
RUB 3.6443
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3675 +0.0232
USD 2.9237 +0.0156
RUB 3.6443 -0.011
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3550
USD 2.9160 2.9230
RUB 3.5450 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1510
EUR/RUB 94.2100 94.9000
USD/RUB 81.9100 82.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line