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Финансовые рынки РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ДОЛЛАРОВЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ
11:21 04.08.2026
Министерство финансов Беларуси отчиталось об успешном завершении размещения государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Весь запланированный объем облигаций выпуска № 362 нашел своих покупателей.
Продажа данных облигаций завершилась 31 июля 2026 года на площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». В результате стопроцентного выполнения плана ведомство привлекло в бюджет $50 млн.
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