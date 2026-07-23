Физические лица в Беларуси получили право приобретать биржевые облигации напрямую без обязательного привлечения брокеров. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов № 30 от 7 июля 2026 года, которое официально вступило в силу 23.07.2026г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, новые правила позволяют гражданам, даже не имеющим статуса квалифицированного инвестора, совершать сделки самостоятельно. Проводить такие операции без финансовых посредников стало возможно в режиме онлайн через специализированную платформу «Финмаркет».

При этом для защиты сбережений населения регулятор ввел жесткий критерий отбора долговых инструментов. Доступ открыт исключительно для тех облигаций, которые прошли процедуру листинга и включены в котировальные листы Белорусской валютно-фондовой биржи.