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Финансовые рынки РБ
В БЕЛАРУСИ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ БЕЗ БРОКЕРА
11:03 24.07.2026
Физические лица в Беларуси получили право приобретать биржевые облигации напрямую без обязательного привлечения брокеров. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов № 30 от 7 июля 2026 года, которое официально вступило в силу 23.07.2026г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, новые правила позволяют гражданам, даже не имеющим статуса квалифицированного инвестора, совершать сделки самостоятельно. Проводить такие операции без финансовых посредников стало возможно в режиме онлайн через специализированную платформу «Финмаркет».
При этом для защиты сбережений населения регулятор ввел жесткий критерий отбора долговых инструментов. Доступ открыт исключительно для тех облигаций, которые прошли процедуру листинга и включены в котировальные листы Белорусской валютно-фондовой биржи.
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